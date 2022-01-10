Yüz Numaralı Adam, senaryo yazarlığı ve yönetmenliğini Osman F. Seden'in üstlendiği, 1978 yapımı Türk filmidir. Yüz Numaralı Adam nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler? Yüz Numaralı Adam ne zaman çıktı? Yüz Numaralı Adam filmi ne zaman, hangi kanalda?

YÜZ NUMARALI ADAM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yüz Numaralı Adam 10 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 22:30 'da Show TV'de ekranlara gelecek.

YÜZ NUMARALI ADAM KONUSU NE?

Ailesinin çalışıp para kazanması için zorladığı, ancak saflığı nedeniyle girdiği işlerde bir türlü tutunamayan ve kısa sürede kovulan Şaban, bir reklam firmasında çalışan ve önemli bir firmanın ürünlerini tanıtmak için halkın içinden birini kullanmayı düşünen Oya tarafından trende görülür ve reklam filmlerinde oynaması için ikna olur.

YÜZ NUMARALI ADAM NEREDE ÇEKİLDİ?

Yüz Numaralı Adam filmiİstanbul Fatih'te bulunan Cankurtaran mahallesinde çekilmiştir.

YÜZ NUMARALI ADAM OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Şaban

Oya Aydoğan - Ayşe

Cem Erman - Reklamcı Can

Ali Şen - Sütçü Ali

Reha Yurdakul - Komiser

Süleyman Turan - TV Spikeri

Feridun Şavlı - Tuncay

Leman Akçatepe - Şaban'ın Annesi

Orhan Elmas - Avukat

Asım Par - Şerif

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