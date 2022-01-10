Yüz Numaralı Adam nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler? Yüz Numaralı Adam ne zaman çıktı? Yüz Numaralı Adam filmi ne zaman, hangi kanalda?
Show TV'de bugün Yüz Numaralı Adam filmi ekranlara gelecek. Filmin başlamasıyla birlikte izleyiciler, Yüz Numaralı Adam nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler? Yüz Numaralı Adam ne zaman çıktı? Yüz Numaralı Adam filmi ne zaman, hangi kanalda? sorularının cevaplarını merak etti. İşte detaylar...
Yüz Numaralı Adam, senaryo yazarlığı ve yönetmenliğini Osman F. Seden'in üstlendiği, 1978 yapımı Türk filmidir. Yüz Numaralı Adam nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler? Yüz Numaralı Adam ne zaman çıktı? Yüz Numaralı Adam filmi ne zaman, hangi kanalda?
Yüz Numaralı Adam 10 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 22:30 'da Show TV'de ekranlara gelecek.
Ailesinin çalışıp para kazanması için zorladığı, ancak saflığı nedeniyle girdiği işlerde bir türlü tutunamayan ve kısa sürede kovulan Şaban, bir reklam firmasında çalışan ve önemli bir firmanın ürünlerini tanıtmak için halkın içinden birini kullanmayı düşünen Oya tarafından trende görülür ve reklam filmlerinde oynaması için ikna olur.
Yüz Numaralı Adam filmiİstanbul Fatih'te bulunan Cankurtaran mahallesinde çekilmiştir.
Kemal Sunal - Şaban
Oya Aydoğan - Ayşe
Cem Erman - Reklamcı Can
Ali Şen - Sütçü Ali
Reha Yurdakul - Komiser
Süleyman Turan - TV Spikeri
Feridun Şavlı - Tuncay
Leman Akçatepe - Şaban'ın Annesi
Orhan Elmas - Avukat
Asım Par - Şerif
Haberler.com - Gündem