Yüz Numaralı Adam konusu nedir? Yüz Numaralı Adam oyuncuları kimler? Yüz Numaralı Adam nerede, ne zaman çekildi?
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Yüz Numaralı Adam konusu nedir? Yüz Numaralı Adam oyuncuları kimler? Yüz Numaralı Adam nerede, ne zaman çekildi?

Yüz Numaralı Adam konusu nedir? Yüz Numaralı Adam oyuncuları kimler? Yüz Numaralı Adam nerede, ne zaman çekildi?
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Kemal Sunal'ın hayat verdiği Şaban karakterinin bir başka hikayesini işleyen Yüz Numaralı Adam filmi bu akşam televizyonda ekranlara gelecek. 1978 yapımı Türk filmi, daha önce bu filmi izlemeyenler tarafından "Yüz Numaralı Adam konusu nedir, oyuncuları kimler?" araştırılıyor. Peki, Yüz Numaralı Adam konusu nedir? Yüz Numaralı Adam oyuncuları kimler? Yüz Numaralı Adam nerede, ne zaman çekildi?

Başrollerinde Kemal Sunal, Oya Aydoğan, Leman Akçatepe gibi isimlerin yer aldığı Yüz Numaralı Adam filmi bu akşam ekranlarda seyirci ile buluşacak. Peki, Yüz Numaralı Adam konusu nedir? Yüz Numaralı Adam oyuncuları kimler? Yüz Numaralı Adam nerede, ne zaman çekildi? İşte detaylar haberimizde…

YÜZ NUMARALI ADAM KONUSU

Şaban, çalışmayan ve ne işe girse terslik yaşayan bir adamdır. Ailesi ona sürekli baskı uygular ve çalışması için laf söylerler. Şaban saf ve düşünceli olduğu için hiçbir işte barınamaz. Kovulur ya da işi bırakır. Ailesi artık umudunu kesmiştir. Şaban bir gün trende Oya isimli bir kadın ile tanışır. Oya onu görür görmez iş teklif eder. Reklam filmi teklifi alan Şaban, çok sevinir. Bozuk eşyaları, sağlıksız ürünleri ve kalitesiz malları tanıttığını anlayan Şaban işi bırakmak ister. Ancak sözleşme imzaladığı için işi bırakamaz. Bir yandan milyoner olmaya yaklaşan Şaban, bir yandan farkında olmadan aşkı bulmuştur.

YÜZ NUMARALI ADAM OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal - Şaban

Oya Aydoğan - Ayşe

Cem Erman - Reklamcı Can

Ali Şen - Sütçü Ali

Reha Yurdakul - Komiser

Süleyman Turan - TV Spikeri

Feridun Şavlı - Tuncay

Leman Akçatepe - Şaban'ın Annesi

Orhan Elmas - Avukat

Asım Par - Şerif

YÜZ NUMARALI ADAM NEREDE ÇEKİLDİ?

1978 yılında vizyona giren 100 Numaralı Adam filmi İstanbul Cankurtaran'da çekildi.

Yapım yılı: 1978

Senarist: Osman F. Seden

Yönetmen: Osman F. Seden

Haber Yorumları
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Yüz Numaralı Adam konusu nedir? Yüz Numaralı Adam oyuncuları kimler? Yüz Numaralı Adam nerede, ne zaman çekildi? - Haberler
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