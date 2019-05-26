Yüz nakli olan Suriyeli Ahmed'in "Örümcek Adam" hayali

Suriye'de yaşanan iç savaşta rejim güçlerinin bombardımanında yüzü yanan ve kolunun birini kaybeden 8 yaşındaki Ahmed El Hasan, Malatya'da gerçekleştirilen nakil ile yeni yüzüne kavuştu. Küçük Ahmed'in "Örümcek Adam" olma hayali de hediye edilen kostümle gerçek oldu.

2016 yılında Suriye'nin İdlip kentinde Esed rejiminin bombardımanında 37 yaşındaki Bediye Mübarek, eşi ve 2 kızını kaybetti. Savaş uçaklarının bombardımanında o dönem 6 yaşında olan oğlu Ahmet El Hasan da ağır yaralandı. Yüzü yanan ve sol kolunu kaybeden küçük çocuğun vücudunun birçok bölümünde ciddi yaralar oluştu. Tedavi için Türkiye'ye getirilen küçük Ahmed, Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi altına alındı. Burada yanık tedavi ünitesinde uzun süre tedavi gören Ahmed'in bir kolu kesildi. Şuana kadar 16 ciddi ameliyat geçiren Ahmed'in yüzünün büyük bölümü ise parçalanmış halde bulunuyor.

Plastik cerrahi ve ortopedi uzmanlarının birlikte yürüttüğü operasyon ile bacaklarından alınan deri, minik Ahmed'in yüzüne nakledildi. Halen uzun bir tedavi sürecinin beklediği Ahmed, yeni yüzü ve ailesi ile birlikte mutlu günler geçiriyor. Annesi ile birlikte hastane kampüsünde bulunan hasta konukevinde kalan Ahmed, küçük yaşı ve yaşadığı acılara rağmen çevresine gülücükler saçıyor.

Örümcek Adam hayali gerçek oldu

Konukevinde günlük iftar yemeği veren Kızılay Malatya Şubesi görevlilerinin tanıştığı küçük Ahmet, Örümcek Adam'ı çok sevdiğini ama hiç böyle bir kıyafeti olmadığını söyledi. Suriyeli Ahmed'in hayalını öğrenince harekete geçen Kızılay görevlileri "Örümcek Adam" kostümü aldı. Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Ahmed'in hem çok istediği kostümü hem de yeni bayramlık giysileri alarak konukevine gitti. Sol kolu olmayan ve vücudunda savaşın korkunç izlerini taşıyan Ahmed'in hayal ettiği Örümcek Adam kostümünü giyerek dolaşması ise görülmeye değerdi.

Suriye'deki iç savaşta eşi ve 2 kızını kaybeden acılı anne Bediye Mübarek, biri kız 3 çocuğunun da halen daha Suriye'de bulunduğunu söyledi. Oğlunun tamamen iyileşebilmesi için Türkiye'de bulunduğunu belirten acılı anne, 2016 yılının sonlarına doğru yaşadıkları korkunç saldırının ardından Suriye'den ayrılmak zorunda kaldığını ifade etti. Saldırıda ağır yaralanan oğlunun tedavisi için Türkiye'ye getirildiklerini söyleyen Bediye Mübarek, acılarını hafifleten tek şeyin ise hem hastanede hem de yaşadıkları yerde kendisine ve çocuğuna gösterilen ilgi ve destek olduğunu kaydetti. Mübarek, oğlunun sağlığına tekrar kavuşması için umutla beklediklerini vurgulayarak, kendilerine yardım eden başta Türk devleti olmak üzere herkese teşekkür etti

"Küçük Ahmed, artık Kızılay gönüllüsü"

Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ise Ahmed'in artık bir Kızılay gönüllüsü olduğunu ifade ederek, "İftar programlarımızda gönüllü olarak çalışan genç Kızılay üyeleri Ahmed'e 'Bayramda ne alalım?' diye sormuşlar, o da 'Bana Örümcek Adam kostümü alın' deyince konu bana iletildi. Biz de Ahmed'in bu mübarek Ramazan ayında yüzünü güldürmek için istediği elbiseyi ve bayramlık takım elbisesini alarak kendisine teslim ettik. Bu ay yetimlerin yüzünü güldürme ayı, bizler de Kızılay olarak Ahmed gibi yetimlerimizin yüzünü güldürünce çok mutlu oluyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA