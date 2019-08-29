Yüz nakli bekleyen leyla, ömer özkan'la görüşmek için antalya'da (2)

29.08.2019 12:52

İKİ KEZ DONÖR ÇIKTI ANCAK YAŞA TAKILDI

Türkiye'de ilk yüz nakli operasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, yüz nakli için bekleyen Leyla Demirci (20) ile Firdevs Tatar (14) basın toplantısı düzenledi. Prof. Dr. Ömer Özkan, Derya Demirci'nin 7 yıllık hastaları olduğunu, durumunu takip ettiklerini söyledi. Leyla Demirci ile ilk görüşmelerini 2012 yılında yaptıklarını kaydeden Ömer Özkan, "Bize geldiğinde yaşı 13'tü. Yüz nakillerinde yaş kriteri var. Yani yüz hatlarının oturması gerekiyor. Kriterimiz de yaşın 15- 60 arasında olması. Biz o zaman sadece tahlilleri hazırlayıp başka neler yapabiliriz onu konuşmuştuk. Leyla'nın yanık yüzdesi çok fazla. Maalesef vücudundan doku nakli yapabileceğimiz alanları fazla değil. O dönemde bizim hazırlıklarımız yaşa ve mevzuata takıldığı için takiplerini yaptık. Acil olabilecek işlemlerini takip ettik. Listemizde her türlü hazırlıkları tamam ve kontrollere geliyor. 2- 3 gündür sosyal medyanın gücüyle tekrar gündem oldu. Benim çok sevdiğim uyumlu hastalarımdan birisidir" dedi.

LEYLA GİBİ YÜZLERCE HASTA VAR

Gündem olmasının çok iyi olduğunu vurgulayan Ömer Özkan, şöyle dedi:

"Tek eksiğimiz donörün olmamasıydı. Leyla bir örnek ve tek bir birey olarak organ bağışının, doku bağışının ne kadar önemli olduğunu anlattı. Güzel bir iş yaptı. Yakın zamanda arkadaşlarımız kontrol için çağırmışlardı. Bazı nedenlerle gelemiyordu ve birkaç aylık gecikmesi vardı. Yakın zamanda yine testlerini yaparız. Şartlar uygun olursa tedavisini yaparız. Leyla'nın tüm kayıtları Sağlık Bakanlığı'nda var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve ekibi Leyla'yı sahiplendi. Leyla gibi onlarca, yüzlerce hasta var. Firdevs Tatar da tesadüfen yanımızda. Ona da kendi vücudundan nakil yapmaya çalışıyoruz."

İKİ KEZ DONÖR ÇIKTI YAŞA TAKILDI

Leyla Demirci'nin en büyük avantajının 18 yaşını geçmiş olması olduğunu belirten Ömer Özkan, "15 yaşındayken bir donör çıkmıştı ama mevzuata takıldı. Ergen yaşa gelmeden nakil yapılmasını biz de istemedik. Leyla'ya iki kez bağış çıktı ama olması yaşa takıldı, aslında sık sık oluyor ama bazen böyle aralıklarla çıkıyor. Biz de sık inceliyoruz. Şansına inşallah yakın zamanda bir donör çıkar. Çünkü Leyla'nın başka şansı yok. Leyla'nınki sadece kozmetik amaçlı bir nakil değil diğer açılardan da önemli. Mutlaka nakil yapılması gereken bir durumu var. Leyla çok heyecanlı olduğunu söyledi. Leyla'nın yatışı olacak ve birkaç gün misafir edeceğiz" diye konuştu. Prof. Dr. Ömer Özkan, Firdevs Tatar'ın ise hasar görmeyen bölgelerinden nakil yapmaya çalıştıklarını kaydetti.



Kaynak: DHA