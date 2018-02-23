Yüz Kızartıcı Suçtan Yargılanan Baba, Mahkeme Salonunda Boğazını Kesti
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Yüz Kızartıcı Suçtan Yargılanan Baba, Mahkeme Salonunda Boğazını Kesti

İngiltere'de, yüz kızartıcı bir suçtan yargılanan adam, 5 yıl ceza aldığını öğrenince mahkeme salonunda jiletle kendi boğazını kesti.

Yüz Kızartıcı Suçtan Yargılanan Baba, Mahkeme Salonunda Boğazını Kesti

İngiltere'nin Leicester şehrinde yaşayan bir baba, altı yaşındaki kızını taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, hakimin aldığı 5 yıllık cezayı yüzüne okuduğu sırada kol saatinin altına gizlediği jileti çıkarıp boğazını kesti.

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Başka suçlardan dolayı 7 yıldır hapiste bulunan babaya mahkeme salonunda görevli olan güvenlik görevlileri üstüne atlayarak müdahale etti. Adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"RUH SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL"

Babanın avukatı ise mahkemede müvekkilinin ruh sağlığının yerinde olmadığını, bu yüzden taciz suçundan beraat etmesini talep etti.

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YORUMLAR (10)

  • PARAZİT:
    Her pisliği yap bulunduğun ortamı sorgulama her türlü geriligin içinde yüz elaleme bide gavur de iki yüzlü mahluk.
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  • HODRİMEYDAN:
    Bunu yapan kim olursa olsun Allah zaten belasini verecektir hic kuskusuzda bunlar Ne terbiyesiz yorumlar yaziklar olsun sizin gibi insanliga
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  • ALİ BABACAN:
    Ingiliz Gavurun kültüründe sikca duyulan bir olay
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    ZIHNIYETI BOZUK: ne bıcım ınsanlık senın kı lan boyle. bızde bınbeterı var. önce ınsan kardesım. cahıllerden gelıyor ne gelıyorsa
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    ALİ VELİ 4950: Senin kültüründe sanki fazlası var eksiği yok kim gavur.
    18 1 Yayından Kaldır
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