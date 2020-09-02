Yüz kınalı keklik doğaya bırakıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yüz kınalı keklik doğaya bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Kahramanmaraş'taki üretim merkezinde yetiştirilen 100 kınalı keklik, Antalya'nın Manavgat ilçesinde doğaya salındı.

02.09.2020 14:09 | Son Güncelleme: 02.09.2020 14:14

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Kahramanmaraş'taki üretim merkezinde yetiştirilen 100 kınalı keklik, Antalya'nın Manavgat ilçesinde doğaya salındı.

Genel Müdürlük görevlilerince ilçeye getirilen keklikler, Hocalı ve Tepeköy mahallelerinde doğaya bırakıldı.

Bu yıl Antalya ve ilçelerinde toplam 3 bin 200 kekliğin doğayla buluşturulduğu belirtildi.

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürü İsmail Kaya, Manavgat Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış ve avcı derneklerinin yöneticileri, kekliklerin doğa bırakılmasını izledi.

Yüz kınalı keklik doğaya bırakıldı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Mfö Demet Akalın Okan Bayülgen Mustafa Sandal
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Sergen Yalçın Enner Valencia Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Sabah Bursa Düğün Doğum
Şu an buradasınız: Yüz kınalı keklik doğaya bırakıldı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 14:15:33. #1.14#
title