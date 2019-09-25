Yüz fotoğrafı koşulu getirilen seçimde Afgan kadınlar ne yapacak?
Afgan kadın hakları savunucuları yetkililerden, cumartesi günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy sandıklarında bütün seçmenlerin fotoğrafının çekilmesine ilişkin koşulun kaldırılmasını talep etti.
Afgan kadın hakları savunucuları yetkililerden, cumartesi günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy sandıklarında bütün seçmenlerin fotoğrafının çekilmesine ilişkin koşulun kaldırılmasını talep etti. Aktivistler sandıklarda fotoğraf çekimi yapılmasının yüz binlerce kadını oy kullanmaktan alıkoyacağını öne sürüyor.
Afganistan seçim kurulu, seçimlerde yolsuzluğun önüne geçme önlemleri kapsamında, tüm seçmenlerin yüz tanıma yazılımı kullanılarak sandıkta fotoğrafının çekilmesine karar verdi. Euronews.com'da Görüntüle