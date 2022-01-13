Yüz elli Taliban askeri daha kışla eğitimlerini tamamlayarak mezun oldu
AA / Sardar Shafaq - Haberler | Güncel
Taliban'ın yönetimi devraldığı Afganistan'ın Host kentindeki 203. Mansoori Kolordusu'nun ilk tugayından yüz elli Taliban askeri, üç aylık eğitimin ardından mezun oldu.
Taliban'ın yönetimi devraldığı Afganistan'ın Host kentindeki 203. Mansoori Kolordusu'nun ilk tugayından yüz elli Taliban askeri, üç aylık eğitimin ardından mezun oldu. Tugay yetkilileri, mezunların iyi eğitimli olduğunu ve Afganistan'ı güçlü bir şekilde savunacaklarını belirtti.