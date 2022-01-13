Yüz elli Taliban askeri daha kışla eğitimlerini tamamlayarak mezun oldu - Haberler
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Yüz elli Taliban askeri daha kışla eğitimlerini tamamlayarak mezun oldu

AA / Sardar Shafaq - Haberler | Güncel

Taliban'ın yönetimi devraldığı Afganistan'ın Host kentindeki 203. Mansoori Kolordusu'nun ilk tugayından yüz elli Taliban askeri, üç aylık eğitimin ardından mezun oldu.

Taliban'ın yönetimi devraldığı Afganistan'ın Host kentindeki 203. Mansoori Kolordusu'nun ilk tugayından yüz elli Taliban askeri, üç aylık eğitimin ardından mezun oldu. Tugay yetkilileri, mezunların iyi eğitimli olduğunu ve Afganistan'ı güçlü bir şekilde savunacaklarını belirtti.

Yüz elli Taliban askeri daha kışla eğitimlerini tamamlayarak mezun oldu

Yüz elli Taliban askeri daha kışla eğitimlerini tamamlayarak mezun oldu

Yüz elli Taliban askeri daha kışla eğitimlerini tamamlayarak mezun oldu

AA / Sardar Shafaq - Son Dakika Haberleri

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