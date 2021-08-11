Yüz binlerce liralık saatleri çöpe gitmekten kurtarıyor
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Yüz binlerce liralık saatleri çöpe gitmekten kurtarıyor

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Haberler | Kültür Sanat

Yüz binlerce liralık saatleri çöpe gitmekten kurtarıyor Yurt dışından saatlerini tamir etmek için sıraya giriyorlar Bursalı saat ustası, altın ve gümüş saatleri tamir ederek yeniden kullanılır hale getiriyor.

Yüz binlerce liralık saatleri çöpe gitmekten kurtarıyor

Yurt dışından saatlerini tamir etmek için sıraya giriyorlar

BURSA - Bursalı saat ustası, altın ve gümüş saatleri tamir ederek yeniden kullanılır hale getiriyor.

Babasından öğrendiği saat tamirciliği mesleğini devam ettiren Akif Nizam (59), çırak bulamadığı için bu işi tek başına devam ettiriyor. Vatandaşlar, maddi ve manevi değeri olan bozuk saatlerini tamir ettirerek yeniden kullanıyor. Bursa'da saat tamirciliği yapan Akif Nizam, değeri yüz binlerce lirayı bulan saatleri titizlikle tamir edip tekrar çalışmasını sağlıyor. İşini büyük bir ustalıkla yaptığı için saatlerini tamir ettirmek isteyenler sıraya giriyor. Sadece yurt içinden değil, yurt dışından da saatini tamir ettirmek isteyenler emektar ustanın kapısını çalıyor.

Akif Nizam, 3 metrekarelik dükkanında her gün onlarca saati tamir edip sahiplerine teslim ediyor. 50 yıldır saat tamiri yapan ustanın en büyük sıkıntısı ise yetiştirecek çırak bulamamak. İyi bir kazancı olan bu mesleği ise gençler öğrenmek istemiyor.

Mesleği babasından öğrendiğini ifade eden Akif Nizam, "9 yaşımda babamın yanında çırak olarak bu işe başladım. Yarım asırdır bozuk saatleri tamir ediyorum. Bana tamir için her çeşit saat geliyor. Fiyatı düşük saat de geliyor, değeri yüz binlerce lirayı bulan altın saatler de. Ben arızalı saatleri tamir edip çöpe gitmekten kurtarıyorum. Bu meslekte en büyük sıkıntı çırak bulamamak. Benim 2 tane oğlum var, ikisi de bu mesleği öğrenmek istemedi. Bu zamana kadar 10-15 bin avroluk saatleri tamir ettim. Yurt dışından müşterilerim var. İşlerim çok. Yoğun günde 50 tane saat tamir ettiğim oluyor" dedi.

Yüz binlerce liralık saatleri çöpe gitmekten kurtarıyor
Yüz binlerce liralık saatleri çöpe gitmekten kurtarıyor
Yüz binlerce liralık saatleri çöpe gitmekten kurtarıyor
Yüz binlerce liralık saatleri çöpe gitmekten kurtarıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Türker

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