Yüz binlerce kişi günü birlik iş için her gün İsviçre'ye girip çıkıyor
İşyeri İsviçre’de olan ancak yakın ülkelerde ikamet eden 329 bin kişi her gün iş için bu ülkeye gelip gidiyor.
İsviçre'de çalışan ancak başka ülkelerde oturan 329 bin kişi bu ülkeye günü birlik giriş çıkış yapıyor.
İsviçre, Avrupa'da kiraların en yüksek olduğu ülkelerin başında geliyor. Özellikle Cenevre'de kiralar oldukça pahalı. İş yeri İsviçre'de olan ancak yakın ülkelerde ikamet eden 329 bin kişi her gün iş için bu ülkeye gelip gidiyor. En fazla giriş çıkış ise Fransa'dan. Euronews.com'da Görüntüle