Yüz Binlerce Katalan Bağımsızlık İçin Yürüdü

İspanya'nın Barcelona kentinde toplanan yüz binlerce kişi, ülkenin doğusunda yer alan Katalonya'nın bağımsızlığı için gösteri düzenledi.



Ellerinde sarı kırmızı renkli bayraklar taşıyan Katalanlar, Madrid'in tüm engelleme girişimlerine rağmen 1 Ekim'de bağımsızlık için referanduma gitmek istediklerini bildirdi.



1 million people attend pro-independence rally ?? https: //t.co/v3UJnZ0EiK#Diada #Catalonia #Diada2017 pic.twitter.com/aG0Z4jWj2n— Catalan News (@catalannews) September 11, 2017



Bölge halkının Diada olarak adlandırdığı 11 Eylül 1714, Barcelona'nın İspanya'nın kontrolüne geçtiği tarih olarak kabul ediliyor ve Katalanlarca ulusal gün olarak anılıyor.



Katalonya özerk yönetimi de İspanya Anayasa Mahkemesinin kararıyla resmi olarak askıya alınmasına rağmen 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu hazırlıklarına devam edileceğini belirtiyor.



Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, katıldığı bir Televizyon programında yaptığı konuşmada, "Eğer 'Evet' kazanırsa sesimizi duyurma hakkına sahip olacağız. Muhtemelen İspanyol diplomasisinin baskılarından dolayı görüşmekte güçlük çektiğimiz Sayın Juncker ile görüşebileceğiz. Demokrasilerde diyaloğu askıya alma hakkı yoktur. Bu Avrupa Birliği için de geçerlidir" ifadelerini kullandı.



Katalan yetkililer, 1 Ekim'de yapılması planlanan referandumda görev yapmak için 16 bin gönüllünün kayıt olduğunu ve Katalonya'daki 560 belediyenin referanduma katılacağını onayladığını bildiriyor.



Katalonya özerk yönetim parlamentosu, geçtiğimiz günlerde bağımsızlık yanlısı girişimleri kapsamında "İspanya'dan kopma yasası" olarak adlandırılan "Cumhuriyetin Kuruluşu ve Hukuki Geçiş Yasası"nı kabul etmişti.



Özerk parlamentoda yapılan oylamada, 135 sandalyeli meclisin 71 üyesi 'Evet', 10 üyesi 'Hayır' yönünde oy kullanmıştı.



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Tags: Barselona İspanya Avrupa Avrupa siyaseti İspanya siyaseti Gepost: 11 september 2017