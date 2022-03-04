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Yüz bin Ukraynalı Moldova'ya sığındı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yüz bin Ukraynalı Moldova'ya sığındı

Rusya'nın saldırıları ile ülkelerini terk ederek Moldova'ya sığınan Ukraynalıların sayısı 100 bine ulaştı.

Rusya'nın saldırıları ile ülkelerini terk ederek Moldova'ya sığınan Ukraynalıların sayısı 100 bine ulaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana yaklaşık 100 bin Ukraynalı Moldova sınırını geçti. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılardan oluşan 100 bin kişinin neredeyse yarısı Moldova'ya sığınırken, geri kalanlar ise Moldova üzerinden komşu ülkelere geçti. Moldova'da kalan Ukraynalılar, sınırda kurulan mülteci kamplarına yerleştirildi. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Moldova sınırında kurulan mülteci kamplarında sınırı geçen Ukraynalılara hijyen kitleri ve temel ihtiyaç malzemeleri sağlıyor. - KİŞİNEV

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Moldova, Mülteci, Ukrayna, Rusya, Yerel, Haberler

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