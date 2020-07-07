Yüz anatomisine göre saç kesimini öğrendiler
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Yüz anatomisine göre saç kesimini öğrendiler

- Yüz anatomisine göre saç kesimini öğrendiler Aydın'ın Nazilli ilçesinde kafa ve yüz anatomisi üzerine uzmanından eğitim alan berber ve kuaförler, saç kesiminin inceliklerini, son trendleri ve insana pozitif enerji veren kesimleri öğrendi.

07.07.2020 18:54 | Son Güncelleme: 07.07.2020 19:02

- Yüz anatomisine göre saç kesimini öğrendiler

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde kafa ve yüz anatomisi üzerine uzmanından eğitim alan berber ve kuaförler, saç kesiminin inceliklerini, son trendleri ve insana pozitif enerji veren kesimleri öğrendi. Türk berberlerin dünyayla yarıştığını ifade eden Mesleki Gelişim Uzmanı Menderes Bayır; "Erkek kuaförlüğü sadece berberlik değil aslında bir sanattır. Bizler Avrupa'nın imrendiği bir sanat icra ediyoruz" dedi.

Nazillili Berber Onur Bahşi'nin daveti üzerine eğitim vermek üzere Nazilli'ye gelen Mesleki Gelişim Eğitim Uzmanı Menderes Bayır, 2 gün süren akademik eğitimlerde İzmir, İstanbul, Tokat, Belçika ve Almanya'dan gelen kursiyerlerin yanısıra Nazillili berber ve kuaförlere kafa ve yüz anatomisine göre saç kesimini öğretti. Yaklaşık 25 kursiyerin katıldığı eğitimlerde teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitim alan kursiyerler erkek berberliğinin bir sanat ve müşterilerine en iyi hizmeti verebilmek için de eğitimin şart olduğunu ifade etti.

"Erkeğin makyajı bence saçıdır"

Türk berberlerin tüm dünyada örnek alındığını ifade eden Mesleki Gelişim Uzmanı Menderes Bayır; "Meslek gelişim uzmanıyım. Yaklaşık 5 yıldır erkek kuaförlüğü mesleki gelişimi ve eğitim işi ile uğraşıyorum. Aydın'da meslektaşımız Onur Bahşi'nin salonunda yurt içinden ve dışından gelen çeşitli meslektaşlarımızla eğitim yaptık. Erkek kuaförlüğü sadece berberlik değil aslında bir sanattır. Kafa ve yüz anatomisine göre saç kesimi, kişinin kendine olan özgüvenini iş kimliğini mutlaka ortaya çıkartacak bir faktör. Erkeğin makyajı bence saçıdır" dedi.

"Kafa ve yüz anatomisine göre saç kesmeyi öğrendim"

Özel salon eğitimi aldıkları için çok mutlu olduğunu ifade eden Nazillili Berber Esra Çınar; "2 günlük özel salon eğitimine geldim. Çok güzel, dolu dolu bir eğitim geçirdik. Kafa ve yüz anatomisine göre saç kesmeyi öğrendim. Bundan sonra kişiye özel saç kesimlerine devam edeceğim" dedi.

"Berberlik mesleği bir sanat"

İzmir'den saç kestirmek için Nazilli'ye gelen Arif Karabulut isimli müşteri de; "Bu mesleğin sanat olduğunu savunanlardanım. Bundan önce İzmir'de, Nazilli'de birçok berbere tıraş olmama rağmen bu işin gerçekten bir sanat olarak yapılması gerektiğini düşünen bir insanım. Berber olarak tabir edilen birçok insanın bu işi gereksiz bir vasıfla yaptığını düşünüyorum. Sırf bu yüzden bugün buradayım. Kendi yüz ve kafa anatomime göre bir kesimin nasıl olabileceğini, bunun nasıl yapılması gerektiğini bugün burada öğrenmiş bulunmaktayım. ve gerçekten çok mutluyum" dedi.

"Saç kesimi kişiye özel olmalı"

Meslektaşlarının eğitilmesi amacıyla meslek uzmanı Menderes Bayır'ı Nazilli'ye davet ettiğini ifade eden Nazillili Berber Onur Bahşi; "10 senedir aktif olarak Nazilli'de bu mesleği icra ediyorum. Mesleğimiz, insanların günlük hayatlarına günlük enerjilerine çok müdahale eden bir meslek. Yani insanlarımız saçlarıyla güne pozitif başlayabiliyorlar. İnsanların hayatına dair böyle bir meslek icra edince eğitimsiz olmamamız gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü insanların kafa yapılarına, anatomilerine göre saç kesip insanları güne mutlu huzurlu pozitif enerjide başlatmak bizim için çok ön planda bir şeydi. Kişinin yüz ifadesinden tutun da şakak kemikleri, elmacık kemikleri, yani tamamen yüz ifadesine aksedecek bir saç stilinin peşindeyiz. Çünkü insanları güne pozitif enerjilerle başlatmak bizim için çok güzel olacak. Anatomik kesim de bu açıdan çok önemli. Menderes Hocamızın sayesinde iki gündür çok güzel işler çıkardık. Bence öncelikle kendi bölgemizdeki arkadaşlarımızı eğitmemiz lazım. Çünkü bizim meslek grubumuz insanlar için çok önemli bir meslek grubu. Biz kişinin istediğine göre değil, kişinin kafa anatomisine uyacak şekilde tıraşları biz tercih ediyoruz. Yani kişinin istediği değil aslında ona yakışacak, kafa anatomine uyacak tıraşları müşterimize yapıyoruz. ve çok güzel sonuçlar da alıyoruz. İnsanlarımız bundan çok mutlular. Bence saç kesimi kişiye özel olmalı" dedi.

Yüz anatomisine göre saç kesimini öğrendiler

Kaynak: İHA

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