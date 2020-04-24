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Yuvasız kalan leylek için seferber oldular

Afyonkarahisar'da yuvası yıkılan leylek için seferber olan üniversite, doğa koruma ve itfaiye ekipleri, öğrencilerin bir günde ağaç dallarından yaptıkları yeni yuvayı caminin çatısına yerleştirdi.

24.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:21
Yuvasız kalan leylek için seferber oldular

Afyonkarahisar'da yuvası yıkılan leylek için seferber olan üniversite, doğa koruma ve itfaiye ekipleri, öğrencilerin bir günde ağaç dallarından yaptıkları yeni yuvayı caminin çatısına yerleştirdi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) görevli bir öğrenci, yaşadığı Erenler Mahallesi'nde leyleğin yuvasının yıkıldığını öğrendi.

Öğrencinin bu durumu üniversitedeki hocası ve arkadaşlarına anlatması üzerine leylek için ağaç dallarından yeni bir yuva yapılmasına karar verildi.

Kısa sürede bitirilen yeni yuva, Doğa Koruma Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin aracına konularak, Erenler Merkez Camisi'ne götürüldü.

Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait aracının sepetine konulan yeni leylek yuvası, caminin çatısına yerleştirildi.

"Leylek şimdi düzenli olarak caminin çatısına geliyor"

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, gazetecilere, ekipleriyle Ramazan ayı dolayısıyla hayırlı bir işe vesile olduklarını söyledi.

Erenler Mahallesi'nde yaşayan ve yaban hayatıyla ilgilenen bir öğrencisinin caminin üzerinde gördüğü leyleğin durumunu kendileriyle paylaşması üzerine harekete geçtiklerini dile getiren Kandır, şöyle devam etti:

"Leyleğin mahallede yaşadığı su deposundaki yuvası yıkılarak, buraya bir elektrik trafosu inşa edilmiş. Haliyle leyleğin yuvasız kaldığını öğrendik. Leylek muhtemeldir ki yıllardır o yuvayı kullanıyordu. 11 Nisan'da leylek buradaki camiye gelmiş. Görevli imamdan öğrendiğimiz bilgiye göre de leylek şimdi düzenli olarak caminin çatısına gelip gidiyormuş. Bizler de yuvası yıkılan leyleğin işini kolaylaştırmak istedik. Dün yaban hayatı merkezimizde üniversitemizin imkanlarıyla, öğrencilerimizle birlikte bu yıl budanmış taze dallardan bir yuva yaptık. Bugün de yuvayı Merkez Camisi'nin çatısına yerleştirdik. Biz elimizden geleni yaptık. Tabii bundan sonra da leylek, yuvayı kullanıp kullanmama konusunda kendi karar verecek. Onun bu yuvayı kullanmasını ve gelecek nesillerini bu yuvada büyütmesini isteriz. Faydalı bir iş yaptığımızı düşünüyoruz."

Üniversitenin doktora öğrencisi Tuğrul Çağrı Gül de yaptıkları leylek yuvasının türe ve literatüre uygun olduğunu belirterek, "Yuvayı, bir gün içerisinde üniversitemizin bahçesinde budanan ağaçların dallarından yaptık. Bir kaç tel yardımıyla oluşturduğumuz yuva dallardan oluştuğu için de tamamen organik. Umuyoruz ki leylek, yuvayı kullanmayı tercih eder ve burada güzel yavrular üretir." dedi.

Kaynak: AA

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