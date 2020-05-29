Yuvasından düşen yavru leylek tedaviye alındı
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Yuvasından düşen yavru leylek tedaviye alındı

AKSARAY'da yuvasından düşen yavru leylek, tedaviye alındı.

Yuvasından düşen yavru leylek tedaviye alındı
29.05.2020 14:41 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:44

AKSARAY'da yuvasından düşen yavru leylek, tedaviye alındı. Leylek tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Yeni Mahalle'den yuvasından düşen yavru leyleği gören vatandaşlar, Aksaray Belediyesi'ni aradı. Hemen verilen adrese giden itfaiye ekipleri, yavru leyleği alıp, belediyeye ait veteriner kliniğine götürdü. Yavru leylek, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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