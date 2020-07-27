Yuvasından düşen yavru leylek, itfaiye aracıyla yerine bırakıldı Yuvasından düşen yavru leylek, itfaiye aracıyla yerine bırakıldıTOKAT'ın Zile ilçesinde cami kubbesindeki yuvasından düşen ve uçamayan yavru leylek, zabıta ve itfaiye ekipleri tarafından yuvasına konuldu.

Yuvasından düşen yavru leylek, itfaiye aracıyla yerine bırakıldı

TOKAT'ın Zile ilçesinde cami kubbesindeki yuvasından düşen ve uçamayan yavru leylek, zabıta ve itfaiye ekipleri tarafından yuvasına konuldu. Zile ilçesinde Yunusemre Camisi'nin kubbesine her yıl yuva yapan leyleğin, uçamayan yavrusu düştü. Yavru leyleğin düştüğünü gören Ahmet Özyeşil (42), zabıta ekiplerine haber vererek, leyleğin yuvasına konulmasını istedi. İhbar üzerine camiye gelen zabıta ve itfaiye ekipleri uçamayan leyleği bulunduğu yerden alarak yuvasına tekrar koydu. Yavru leyleğin yuvasına konulmasını ise anne leylek uçarak izledi. Yavru leyleğin ölmeden yuvasına tekrar konulduğu için mutlu olduğunu söyleyen Ahmet Özyeşil, Evimiz yakın olduğu için leyleği uzun zamandır yaşantılarını severek izliyoruz. Burada saha çalışması yaparken leyleğin yuvasından düştüğünü ve annesinin onu beklediğini gördük. Yavru leyleğimizi zabıta ekiplerinin çalışması sonucu annesine kavuşturacağız. Annesi de bizi izliyor. Bu dünyada ortak yaşam içerisindeyiz. Canlıları korumalıyız. Nasıl ki biz rahat bir yaşam sürüyorsak onlarında rahat yaşamlarını sürdürebilmeleri için yardımcı olmalıyız. Onlar da bir canlı, hayvanları korumamız en kutsal vazifemiz dedi. İtfaiye personeli Ahmet Albayrak (56) ise, Caminin kubbesine yuva yapmış leyleğimizin yavrusu yere düşmüştü. Yavruyu yuvasına koyarak annesine kavuşturduk. Çok mutluyuz diye konuştu.

Kaynak: DHA