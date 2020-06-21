Yuvasından düşen yavru leyleği itfaiye yerine bıraktı
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Yuvasından düşen yavru leyleği itfaiye yerine bıraktı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde cami kubbesindeki yuvasından düşen yavru leylek, itfaiye ekibi tarafından yerine bırakıldı.

21.06.2020 20:52 | Son Güncelleme: 21.06.2020 21:22

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde cami kubbesindeki yuvasından düşen yavru leylek, itfaiye ekibi tarafından yerine bırakıldı.

Aşağı Mahalle'de Minareli Cami'nin kubbesindeki yuvada bulunan üç yavru leylekten birisinin yere düştüğünü gören mahalle sakinleri, leyleğin yuvasına konması için itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveni ile yavru leylek yuvasına bırakılırken, çalışmaları izleyen çevre sakinleri, itfaiye ekibine alkışla destek verdi.

Yuvasından düşen yavru leyleği itfaiye yerine bıraktı

Kaynak: AA

Manşet

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