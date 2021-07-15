YUVASINDAN DÜŞEN YAVRU LEYLEĞİ İTFAİYE EKİBİ KURTARDI
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YUVASINDAN DÜŞEN YAVRU LEYLEĞİ İTFAİYE EKİBİ KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AĞRI'da elektrik direğindeki yuvasından düşen yavru leylek, itfaiye ekiplerince yuvasına geri bırakıldı.

AĞRI'da elektrik direğindeki yuvasından düşen yavru leylek, itfaiye ekiplerince yuvasına geri bırakıldı.

Merkeze bağlı Taşkent köyünde elektrik direğinin üzerinde yuva yapan leylek köyün maskotu oldu. Her yıl köye gelerek yuvasına yerleşen leyleğin yavrusu, yuvadan düştü. Köylüler, yavru leyleğe su ve yiyecek verdikten sonra yuvasına konması için Ağrı Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede köye ulaşan itfaiye görevlileri, yavru leyleği yeniden yuvasına yerleştirdi. Anne leylek, itfaiye görevlilerinin yavrusuna yuvasına koymasını sakin bir şekilde izledi. Köy sakinleri, duyarlı ve fedakarca çalışan itfaiye ekibine teşekkür etti.

YUVASINDAN DÜŞEN YAVRU LEYLEĞİ İTFAİYE EKİBİ KURTARDI
YUVASINDAN DÜŞEN YAVRU LEYLEĞİ İTFAİYE EKİBİ KURTARDI
YUVASINDAN DÜŞEN YAVRU LEYLEĞİ İTFAİYE EKİBİ KURTARDI
YUVASINDAN DÜŞEN YAVRU LEYLEĞİ İTFAİYE EKİBİ KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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