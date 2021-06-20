Yuvasından düşen yavru kuşlar için seferber oldular

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yuvasından düşen saksağan yavruları için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yuvasından düşen saksağan yavruları için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Zafer Mahallesinde bir ağacın altında 2 saksağan yavrusunu gören vatandaşlar saksağan yavrularını bir kutuya koyarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

Anne saksağan ise konduğu çatıdan yavrularını izledi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağaca uzatılan yangın merdivenine çıkarak yavru kuşları ağaçtaki yuvasına koydu.

Ekmek almak için markete geldiği sırada kuşların yerde olduğunu fark ettiğini belirten Erkan Eflatun, "Kuş seslerini duydum. Yavru kuşlar yerde ve anneleri de yavrularına sesleniyordu. İtfaiye ekiplerine haber verdik. Sağ olsunlar hemen geldiler ve yavru kuşları tekrar yuvalarına yerleştirdiler." dedi. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy