Yuvasından düşen yavru kargayı kedilerden kurtardı
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Yuvasından düşen yavru kargayı kedilerden kurtardı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Tren İstasyonu personeli, yuvasından düşen yavru kargayı kedilerden kurtarıp koruma altına aldı, zabıta ekibi yardımıyla yuvasına bıraktı.

Yuvasından düşen yavru kargayı kedilerden kurtardı
18.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:56

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Tren İstasyonu personeli, yuvasından düşen yavru kargayı kedilerden kurtarıp koruma altına aldı, zabıta ekibi yardımıyla yuvasına bıraktı.

Beyler Mahallesindeki İslahiye Tren İstasyonu personeli Kadir Korkmaz, demir yolunda bulunan bir ağacın üzerindeki yuvasından yavru karganın düştüğünü ve kedilerin etrafında dolaştığını gördü.

Yavru kargayı koruma altına alan Korkmaz, belediye zabıtasını arayarak yardım istedi.

Yavru kargayı besleyen ve su veren Korkmaz, zabıta ekibinin yardımıyla tren istasyonu binasının çatısına çıkarak yavru kargayı yuvasına bıraktı.

İslahiye Belediyesi zabıta personeli Haydar Barak'ın yuvaya koymak istediği yavru karga elinde iken anne karganın havada yavrusunu korumak istediği sürekli tepede takipte kaldığı dikkatlerden kaçmadı.

Korkmaz, yaptığı açıklamada, yuvasından düşen yavru kargaya kedilerin saldırdığını görünce korumaya aldıkları hayvan için zabıtaya haber verdiklerini söyledi.

Zabıta personeli Barak da yavruyu alırken annenin kendilerine saldırdığını ancak yavru kargayı yuvaya bırakmayı başardıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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