Yuvasından düşen leyleği köylüler kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yuvasından düşen leyleği köylüler kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Haberler | Güncel

Yuvasından düşen leyleği köylüler kurtardı Sivas'ın Suşehri ilçesinde etkili olan rüzgar sonrası yuvasından düşerek yaralanan leylek tedavi altına alındı Sivas'ın Suşehri ilçesinde etkili olan rüzgar sonrası yuvasından düşerek yaralanan leylek tedavi altına alındı.

Yuvasından düşen leyleği köylüler kurtardı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde etkili olan rüzgar sonrası yuvasından düşerek yaralanan leylek tedavi altına alındı

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde etkili olan rüzgar sonrası yuvasından düşerek yaralanan leylek tedavi altına alındı.

Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Güneyli köyünde geçtiğimiz günlerde rüzgar etkili oldu. Rüzgarın şiddetiyle elektrik direğinde bulunan leylek yuvasının da bir kısmı yıkıldı. Yuvada bulunan 4 yavru leylek yıkılan yuvadan tarlaya düştü. 2 yavru leylek telef olurken, yaralanan 1 yavru leylek de köylüler tarafından koruma altına alındı. Diğer yavru leylek ise uçarak bölgeden uzaklaştı. Köylüler tarafından koruma altına alınan yavru leylek tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Yuvasından düşen leyleği köylüler kurtardı
Yuvasından düşen leyleği köylüler kurtardı
Yuvasından düşen leyleği köylüler kurtardı
Yuvasından düşen leyleği köylüler kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Murat Kurum Ersin Tatar Mustafa Şentop
Magazin Ece Erken Tuğba Özay Aleyna Tilki Prens William
Spor Ali Koç Can Bartu Eda Erdem Ecem Güzel Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yuvasından düşen leyleği köylüler kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 12:47:28. #1.14#

title