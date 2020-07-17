Yuvasından düşen leyleği itfaiye ekipleri yerine koydu
Amasya'nın Suluova ilçesinde ağaçtaki yuvasından düşen leylek yavrusu, itfaiye ekiplerince yerine konuldu.
17.07.2020 15:23 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:26
Amasya'nın Suluova ilçesinde ağaçtaki yuvasından düşen leylek yavrusu, itfaiye ekiplerince yerine konuldu.
Yüzbeyi köyünde ağaçtaki yuvasından düşen leylek yavrusunu gören çocuklar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, leyleği alarak itfaiye aracı merdiveniyle yuvasına bıraktı.
Vatandaşlar, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Kaynak: AA