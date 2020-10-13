Yuvasından düşen kuş yavrusu itfaiye ekiplerince yerine konuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yuvasından düşen kuş yavrusu itfaiye ekiplerince yerine konuldu

13.10.2020 14:09 | Son Güncelleme: 13.10.2020 14:14
Yuvasından düşen kuş yavrusu itfaiye ekiplerince yerine konuldu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ağaçtaki yuvasından düşen kuş yavrusu, itfaiye ekiplerince yerine konuldu.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ağaçtaki yuvasından düşen kuş yavrusu, itfaiye ekiplerince yerine konuldu.

Hükümet Konağı'nda görevli polis memurları, bahçede bir kuşun yuvasından düştüğünü fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, kuşu alarak merdivenli itfaiye aracıyla yuvasına bıraktı.

Ekipler, yuvanın etrafını ağaç dallarıyla örerek kuşun yeniden düşmemesi için önlem aldı.

İtfaiyenin çalışmalarını cep telefonuyla kaydeden kaymakamlık personeli, ekiptekilere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Donald Trump Vladimir Putin Erkan Kandemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Özgü Namal Merve Boluğur Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas Josef De Souza
Daha Fazla Kız Türk Alkol İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yuvasından düşen kuş yavrusu itfaiye ekiplerince yerine konuldu - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 14:17:31. #1.14#
title