Yuvasındaki Tilkiyi, Çukura Su Dökerek Çıkartmak İsteyen Adamlar Kamerayla Anbean Kaydedildi

Çöldeki yuvasında saklanan tilkiyi, yuvanın içine su dökerek çıkartıp yakalamaya çalışan adamlar kameraya kaydedildi. Tüm çabalarına rağmen tilkiyi yakalayamayan adamlar, sosyal medyada tepkilere maruz kaldı.

TİLKİ DİĞER ÇUKURA KAÇTI

Yuvasına su doldurulan tilki, boğulmak üzereyken yuva bellediği çukurdan çıkıp yakındaki bir başka çukuru koşmaya başlıyor. Diğer çukura kaçan tilkiyi yakalayamayan avcıların o görüntüleri sosyal medyada canice görüldü ve tepkilere maruz kaldı.