Yuvasındaki Tilkiyi, Çukura Su Dökerek Çıkartmak İsteyen Adamlar Kamerayla Anbean Kaydedildi
Yuvasındaki tilkiyi, çukura su dökerek çıkartmaya çalışan adamlar kamerayla kaydedildi. O anlar sosyal medyada büyük tepki gördü.
Çöldeki yuvasında saklanan tilkiyi, yuvanın içine su dökerek çıkartıp yakalamaya çalışan adamlar kameraya kaydedildi. Tüm çabalarına rağmen tilkiyi yakalayamayan adamlar, sosyal medyada tepkilere maruz kaldı.
TİLKİ DİĞER ÇUKURA KAÇTI
Yuvasına su doldurulan tilki, boğulmak üzereyken yuva bellediği çukurdan çıkıp yakındaki bir başka çukuru koşmaya başlıyor. Diğer çukura kaçan tilkiyi yakalayamayan avcıların o görüntüleri sosyal medyada canice görüldü ve tepkilere maruz kaldı.