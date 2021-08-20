YUVASINDA YARALI BULUNAN LEYLEK, TEDAVİSİ İÇİN VETERİNERE GÖTÜRÜLDÜ

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir elektrik direği üzerindeki yuvasında yaralı olarak bulunan leyleğe, belediye ekipleri ve hayvan severler sahip çıktı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir elektrik direği üzerindeki yuvasında yaralı olarak bulunan leyleğe, belediye ekipleri ve hayvan severler sahip çıktı.Tedavisi için veterinere götürülen leyleğin, sağlığına kavuşmasının ardından doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.

Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Nazilli Hayvan Severler Topluluğu'na, 18 Ağustos'ta Sümer Rekreasyon Alanı'ndaki bir elektrik direğindeki yuvada yaralı bir leylek olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine yaralı leyleği direkteki yuvasından alıp, veterinere götürdü. Uçamayacak durumda olan leylek, tedaviye alındı. Yaralı leyleğe ilk müdahaleyi yapan Veteriner Hekim Mehmet Gün, "Nazilli Hayvan Severler Topluluğu aracılıyla kurumumuza getirilen leyleğin muayenesinde omuz bölgesinde darbeye bağlı açılma söz konusuydu. Gerekli tedavilerini yaptık. Sağlığına kavuşana kadar kliniğimizde bakılacak. Bu şekilde yeniden uçması mümkün değil. Tedaviden sonra göç mevsiminin başlangıcında leyleğimizi tekrar doğal yaşam alanına bırakacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı