Yuvası yıkılan leyleklere mahalleli yeni yuva kurdu Yuvası yıkılan leyleklere mahalleli yeni yuva kurdu Şiddetli rüzgar leylekleri vurdu Kayseri'nin Develi ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle yıkılan direğin üzerinde bulunan leylek yuvası dağıldı.

Yuvası yıkılan leyleklere mahalleli yeni yuva kurdu

Şiddetli rüzgar leylekleri vurdu

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle yıkılan direğin üzerinde bulunan leylek yuvası dağıldı. Yuvada bulunan 3 leylek yavrusu telef olurken, mahalle sakinleri de hem direği hem de leyleklerin yuvasını tamir etti.

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Epçe Mahallesinde meydana gelen olayda, şiddetli rüzgar nedeniyle yıkılan direğin üzerinde bulunan leylek yuvası dağıldı. Yuvada bulunan 3 leylek yavrusu telef olurken, durumu gören Epçe Mahalle Muhtarı Yusuf Tekin harekete geçti. Mahalle sakinleri ile beraber devrilen direği yerine diken mahalle sakinleri, leylek yuvasını da yeniden yaptı. Yavrularını kaybeden leylekler de, yeniden yuvalarına döndü.

Mahalle sakinlerinin bu davranışı takdir topladı.

Kaynak: İHA