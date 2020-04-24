Yuvası yıkılan leylek için yeni yuva yaptılar
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Yuvası yıkılan leylek için yeni yuva yaptılar

Yuvası yıkılan leylek için yeni yuva yaptılar AFYONKARAHİSAR'da, öğrencilerin yoğunlukla yaşadığı Erenler Mahallesi'nde bulunan Merkez Cami'nin kubbesine, yuvası yıkılan leylek için yeni bir yuva yapıldı.

24.04.2020 22:24 | Son Güncelleme: 24.04.2020 22:24
Yuvası yıkılan leylek için yeni yuva yaptılar

Yuvası yıkılan leylek için yeni yuva yaptılar

 

AFYONKARAHİSAR'da, öğrencilerin yoğunlukla yaşadığı Erenler Mahallesi'nde bulunan Merkez Cami'nin kubbesine, yuvası yıkılan leylek için yeni bir yuva yapıldı.Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜREM) öğrencileri, Erenler Mahallesi'nde bir leyleğin yuvasız kaldığını fark etti. Bunun üzerine öğrenciler üniversite bahçesinden topladıkları ve internetten araştırdıkları bilgiler ve AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır'ın da desteğiyle yuva hazırladı. Bir  günde tüm doğa şartlarına uygun şekilde hazırlanan yuva, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla Erenler Merkez Cami'nin önüne getirildi. Hazırlanan yuva, Afyonkarahisar Belediye İtfaiye ekipleri ve doktora öğrencisi Tuğrul Çağrı Gül tarafından caminin kubbesine yerleştirildi.'DİLERİZ YENİ NESİLLERİ O YUVADA BÜYÜTÜR'AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, ramazan ayının ilk gününde bir hayra vesile olmak istediklerini söyledi. Bir öğrencisinin leyleğin yuvasız kaldığını fark ettiğini ve sonrasında böyle bir yuva yapma kararı aldıklarını ifade eden Kandır, şöyle devam etti:

"Yaban hayatıyla ilgilenen bir öğrencim caminin üzerinde yalnız başına bir leylek görmüş. Leylekle ilgili biraz araştırma yaptığında, yaklaşık 1 ay önce var olan yuvasının yıkılarak yerine bir elektrik trafosu inşa edildiği ve şu anda yuvasız kaldığını öğrenmiş. Leylek muhtemelen yıllardır o yuvayı kullanıyordu. 11 Nisan'da gelmiş ve caminin imamından öğrendiğimiz kadarıyla da o günden beri düzenli olarak buraya gelip gidiyormuş. Bizler de onun işini kolaylaştırmak istedik. Dün yaban hayatı merkezimizde üniversitemizin imkanlarıyla bu sene budanmış taze dallardan bir yuva yaptık öğrencilerimizle birlikte. Bugün de Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ve Afyon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'yle beraber hep birlikte bu yuvayı Erenler Merkez Camisi'nin üst kısmına monte ettik. Biz elimizden geleni yaptık tabi leylek kendi karar verecek yuvayı kullanıp kullanmayacağı konusunda. Dileriz kullanır, dileriz yeni nesillerini o yuvada büyütür."


Kaynak: DHA

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