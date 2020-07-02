Yuvadan düşüp yaralanan 2 yavru leylek, tedaviye alındı EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Orhaniye köyünde yuvadan düşerek yaralanan 2 yavru leylek, tedavi altına alındı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Orhaniye köyünde yuvadan düşerek yaralanan 2 yavru leylek, tedavi altına alındı.

Keşan'a bağlı Orhaniye köyünde yuvadan düşerek yaralanan 2 yavru leyleği bulan kişiler, onlara, okul bahçesinde kendi imkanlarıyla bakmak istedi. Ancak yaralar iyileşmeyince ve yavrular bitkin düşünce bu kişiler durumu belediyeye bildirdi. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı ve Veteriner İşleri Müdürü Mahmut Yıldırır ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte köye gitti. Başkan Helvacıoğlu, Köy Muhtarı Hasan Bayır'dan yaralı leyleklerin durumuyla ilgili bilgi aldı. Yaralı leyleklerin Gökçetepe Tabiat Parkı'nda tedaviye alınarak, daha sonra doğaya bırakılacağını ifade eden Helvacıoğlu, "Yavrular yaklaşık 1 ay önce yuvadan düştükten sonra anneleri de terk etmiş. Köydeki vatandaşlar okul bahçesinde bakmaya çalışmışlar. Ancak oldukça bitkin düşmüşler. Bu nedenle tedaviye alınacaklar. Tedavilerinin ardından da tekrar doğaya bırakılacaklar" dedi.Yavru leylekler tedavileri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: DHA