Yuvadan Düşen Yavru Leylek, İtfaiye Aracıyla Yerine Koyuldu
DENİZLİ'nin Baklan ilçesinde, direkteki yuvasından düşen yavru leylek, itfaiye ekibi tarafından tekrar yerine bırakıldı.
DENİZLİ'nin Baklan ilçesinde, direkteki yuvasından düşen yavru leylek, itfaiye ekibi tarafından tekrar yerine bırakıldı.
Baklan ilçesinde bu sabah, telefon direği tepesindeki yuvasından yavru leyleğin düştüğünü gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Baklan Şubesi ekipleri, ihbar üzerine leyleğin bulunduğu sokağa gitti. Uçamayan yavru leyleği alan itfaiye görevlisi, merdivenli itfaiye aracıya yuvaya ulaşarak kuşu tekrar yerine bıraktı.
- Denizli