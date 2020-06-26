Yuvadan düşen serçe yavruları itfaiye tarafından yerine konuldu Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde yuvalarından düşen kuşlar, itfaiye ekiplerince tekrar yerlerine konuldu.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde yuvalarından düşen kuşlar, itfaiye ekiplerince tekrar yerlerine konuldu.

Bir binanın çatısının altına yuva yapan serçenin 2 yavrusunun kaldırıma düştüğünü gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kuşları alarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürdü.

Burada kontrolden geçirilen 2 yavru, itfaiye görevlileri tarafından merdivenle yuvaya ulaşılarak yerine konuldu.

Kaynak: AA