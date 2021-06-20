Yuvadan düşen minik saksağanlar için itfaiye seferber oldu

Yuvadan düşen minik saksağanlar için itfaiye seferber oldu Yuvalarından düşen saksağanları mahalle sakini kurtardı, itfaiye ekipleri yuvalarına ulaştırdı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçede yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki yuvalarından düşen iki saksağan yavrusu itfaiye ekipleri...

Yuvadan düşen minik saksağanlar için itfaiye seferber oldu

Yuvalarından düşen saksağanları mahalle sakini kurtardı, itfaiye ekipleri yuvalarına ulaştırdı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçede yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki yuvalarından düşen iki saksağan yavrusu itfaiye ekipleri tarafından merdivenle yuvalarına konuldu.

Olay, Sandıklı ilçesi Zafer Mahallesi TOKİ konutlarından meydana geldi. Ekmek almak için evinden markete doğru giden Erkan Eflatun isimli mahalle sakini ağacın dibinde iki kuşun olduğunu ve uçamayarak çırpındıklarını fark etti. Kuşların yuvalarından düştüğünü anlayan Eflatun ardından minik kuşları bulduğu bir kutuya koyup koruma altına alarak sonrasında itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine itfaiye aracı ile bölgeye giden ekipler kuşların saksağan yavrusu olduğunu ve bulundukları ağacın tepesindeki yuvalarından düştüğünü belirledi. İtfaiye ekipleri ardından aracın merdiveni ile kuşları yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki ağacın tepesine çıkarıp yuvalarına geri koydu. Ekiplerin yavruları yuvalarına koyduktan sonra binanın çatısında bulunan anne saksağanın ise hemen yuvasına doğru uçtuğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Bayar