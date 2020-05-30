Yuvadan düşen kuşu kurtarmaya çalışan esnafın çabası yetmedi
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Yuvadan düşen kuşu kurtarmaya çalışan esnafın çabası yetmedi

Yuvadan düşen kuşu kurtarmaya çalışan esnafın çabası yetmedi -Önce su verip canlandırmaya çalıştı sonra güneşte kurttu Yuvasından düşen yeni doğan kuş için esnaf seferber oldu.

30.05.2020 15:31 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:37

Yuvadan düşen kuşu kurtarmaya çalışan esnafın çabası yetmedi

-Önce su verip canlandırmaya çalıştı sonra güneşte kurttu

DÜZCE - Yuvasından düşen yeni doğan kuş için esnaf seferber oldu. Binanın dibinde bulduğu yeni doğan kuşu önce su vererek hayata döndürmeyle çalışan esnaf ardından da avuçlarında güneşe çıkartarak ısıtmaya çalıştı.

Düzce'de İstanbul Caddesi üzerinde bir binanın çatısında buluna yuvasından düşen yeni doğmuş kuş esnafı harekete geçirdi. Esnaf önce kuşu yeniden canlandırmak için su verdi. Yerde su vererek kuş yavrusunu canlandırmaya çalışan esnaf ardından da yavru kuşu avucuna alarak kurutmaya çalıştı. Bütün uğraşlarına rağmen kuş kendine gelmeyince de güneşe çıkartarak güneşte ısıtmaya çalıştı.

Yavru kulu kurtarmak için yoğun çaba harcayan Alaaddin Yıldız; "Yavrukuş yuvasından düşmüş. Önce su verdim. Sonra güzelce yıkadım. ERlime alıp güneşe çıkarttımk. Yaklaşık 1 saattir uğraşıyorum"dedi.

Güneş ışığında kendine gelmeye başlayan yavru kuş, esnafın bütün çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Yuvadan düşen kuşu kurtarmaya çalışan esnafın çabası yetmedi

Kaynak: İHA

Manşet

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