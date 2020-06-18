Yuvadan düşen baykuş yavrusuna, Patara kazı ekibi sahip çıktı
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Yuvadan düşen baykuş yavrusuna, Patara kazı ekibi sahip çıktı

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde kazı çalışmalarını sürdüren ekip, yuvadan düşen baykuş yavrusuna sahip çıktı.

Yuvadan düşen baykuş yavrusuna, Patara kazı ekibi sahip çıktı
18.06.2020 17:23 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:58

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde kazı çalışmalarını sürdüren ekip, yuvadan düşen baykuş yavrusuna sahip çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi "Patara Yılı" ilan etmesinin ardından antik kentteki kazı çalışmaları, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında yoğun şekilde sürdürülüyor.

Kazılarda yeni buluntuları gün yüzüne çıkaran ekip, antik kentteki meclis binasında buldukları baykuş yavrusunu da korumaya aldı.

Işık, sosyal medya hesabından bulunan yavrunun fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Günün sürprizi, meclis binamıza bir peçeli baykuş yavrusunun sığındığını gördük. Büyük olasılıkla yuvasından düşmüş ve buraya gelmiş. Annesini bulamayınca kazı evine götürdük, veteriner çağırdık, sanırım uçuncaya kadar bizimle ve çok tatlı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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