Yuvadan düşen baykuş yavrusu, koruma altına alındı
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Yuvadan düşen baykuş yavrusu, koruma altına alındı

Yuvadan düşen baykuş yavrusu, koruma altına alındı
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

AKSARAY'da, ağaçtaki yuvadan düşen baykuş yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nce korumaya alındı.

AKSARAY'da, ağaçtaki yuvadan düşen baykuş yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nce korumaya alındı. 

Çoğlaki Mahallesi'ndeki Kılıçaslan Parkı'nda ağaç altında, yuvasından düşen ve uçamayan baykuş yavrusunu gören çevredekiler, Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, bitkin haldeki yavru baykuşa, et ve su vererek besledi. Daha sonra yavru baykuş, koruma altına alındı.


Yuvadan düşen baykuş yavrusu, koruma altına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş

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