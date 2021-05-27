Yuvadan düşen 3 yavru şahin yuvalarına konuldu
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Yuvadan düşen 3 yavru şahin yuvalarına konuldu

İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - Haberler | Güncel

Yuvadan düşen 3 yavru şahin yuvalarına konuldu Aksaray'da yuvalarından düşen 3 yavru şahin itfaiye ekiplerince yuvalarına konuldu.

Yuvadan düşen 3 yavru şahin yuvalarına konuldu

AKSARAY - Aksaray'da yuvalarından düşen 3 yavru şahin itfaiye ekiplerince yuvalarına konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi binasında bulunan yuvadan 3 yavru şahin düştü. Bunu fark eden öğretim görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yuvadan düşen yavru Şahinleri alarak tekrar yuvalarına koydu.

Yuvadan düşen 3 yavru şahin yuvalarına konuldu
Yuvadan düşen 3 yavru şahin yuvalarına konuldu
Yuvadan düşen 3 yavru şahin yuvalarına konuldu
Yuvadan düşen 3 yavru şahin yuvalarına konuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Can

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