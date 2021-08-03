Yuvadan ayrılan yavru leylek koruma altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yuvadan ayrılan yavru leylek koruma altına alındı

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Haberler | Güncel

- Yuvadan ayrılan yavru leylek koruma altına alındı Tunceli'de yuvadan ayrılan ve tek başına beslenemeyen yavru leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi'nde koruma altına alındı.

- Yuvadan ayrılan yavru leylek koruma altına alındı

TUNCELİ - Tunceli'de yuvadan ayrılan ve tek başına beslenemeyen yavru leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi'nde koruma altına alındı.

Tunceli merkeze bağlı Karapınar Köyü'nde yuvasından ayrılmış yavru leyleği gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi. Köye giden ekipler, leyleği alarak kuruma getirdi. Kurumda koruma altına alınan leyleğin daha sonra doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

Leyleğin bakım ve beslenmesiyle ilgilenen kurum veterineri Baran Kara, "Herhangi bir yarası, sıkıntılı bir durumu yok. Sadece tek başına beslenemediği için kurumumuzda belli bir süre misafir edip beslenmesini yapacağız. Uygun zamanda yeniden doğal ortamına bırakacağız. Genel durumu çok iyi. Sadece beslenmede biraz sıkıntı yaşıyor" dedi.

Yuvadan ayrılan yavru leylek koruma altına alındı
Yuvadan ayrılan yavru leylek koruma altına alındı
Yuvadan ayrılan yavru leylek koruma altına alındı
Yuvadan ayrılan yavru leylek koruma altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Aliyev Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Onur Akay Haluk Levent Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Mesut Özil Rıza Çalımbay Valentin Rosier Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yuvadan ayrılan yavru leylek koruma altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 13:03:17. #1.15#

title