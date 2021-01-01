Yuvacık'ta su seviyesi yüzde 15'e düştü
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Yuvacık'ta su seviyesi yüzde 15'e düştü

01.01.2021 11:28 | Son Güncelleme: 01.01.2021 11:32
Yuvacık'ta su seviyesi yüzde 15'e düştü

KOCAELİ'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda kurak geçen sonbahar ve kış nedeniyle su seviyesi, 7 milyon 750 bin metreküp ile yüzde 15'e düştü.

KOCAELİ'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda kurak geçen sonbahar ve kış nedeniyle su seviyesi, 7 milyon 750 bin metreküp ile yüzde 15'e düştü. 

Kocaeli'nde içme suyu ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda, kurak geçen mevsim nedeniyle su seviyesi günden güne azalıyor. Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi dip noktasına ulaşırken, baraj havzasındaki kuraklığın belirtileri dikkat çekti. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi 7 milyon 750 bin metreküp ile yüzde 15'e düştü. Yuvacık Barajı'nda su seviyesinin düşmesi nedeniyle Sapanca Gölü'nden ve yerel kaynaklardan içme suyu takviyesi sağlanıyor.  


- Kocaeli
Yuvacık'ta su seviyesi yüzde 15'e düştü
Yuvacık'ta su seviyesi yüzde 15'e düştü
Yuvacık'ta su seviyesi yüzde 15'e düştü
Yuvacık'ta su seviyesi yüzde 15'e düştü
Yuvacık'ta su seviyesi yüzde 15'e düştü
Yuvacık'ta su seviyesi yüzde 15'e düştü
Yuvacık'ta su seviyesi yüzde 15'e düştü
Yuvacık'ta su seviyesi yüzde 15'e düştü
Yuvacık'ta su seviyesi yüzde 15'e düştü
Yuvacık'ta su seviyesi yüzde 15'e düştü
Yuvacık'ta su seviyesi yüzde 15'e düştü
Yuvacık'ta su seviyesi yüzde 15'e düştü
Yuvacık'ta su seviyesi yüzde 15'e düştü
Yuvacık'ta su seviyesi yüzde 15'e düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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