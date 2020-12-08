Yuvacık'ta su seviyesi dip noktada; Kocaeli için Sapanca'dan takviye yapılıyor
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Yuvacık'ta su seviyesi dip noktada; Kocaeli için Sapanca'dan takviye yapılıyor

08.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:01
Yuvacık'ta su seviyesi dip noktada; Kocaeli için Sapanca'dan takviye yapılıyor

KOCAELİ'nin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, 8 milyon 510 bin metreküp ile yüzde 17'ye düştü.

KOCAELİ'nin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, 8 milyon 510 bin metreküp ile yüzde 17'ye düştü. Kocaeli'nin su ihtiyacının karşılanması için Sapanca Gölü'nden takviye yapılıyor. 

Kocaeli'nde içme suyu ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda, kurak geçen mevsim nedeniyle su seviyesi günden güne azalıyor. Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi dip noktasına ulaşırken, baraj havzasındaki kuraklığın belirtileri dikkat çekti. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi 8 milyon 510 bin metreküp ile yüzde 17'ye düştü.  

Yuvacık Barajı'nda su seviyesinin düşmesi nedeniyle su ihtiyacı Sapanca Gölü'nden karşılanıyor. İSU yetkilileri, barajdan günde 100 ile 120 bin metreküp arasında su kullanıldığını, ayrıca Sapanca Gölü'nden Yuvacık Baraj Arıtma Tesisi'ne çekilmiş isale hattından su takviyesi yapıldığını belirtti.

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Yuvacık'ta su seviyesi dip noktada; Kocaeli için Sapanca'dan takviye yapılıyor
Yuvacık'ta su seviyesi dip noktada; Kocaeli için Sapanca'dan takviye yapılıyor
Yuvacık'ta su seviyesi dip noktada; Kocaeli için Sapanca'dan takviye yapılıyor
Yuvacık'ta su seviyesi dip noktada; Kocaeli için Sapanca'dan takviye yapılıyor
Yuvacık'ta su seviyesi dip noktada; Kocaeli için Sapanca'dan takviye yapılıyor
Yuvacık'ta su seviyesi dip noktada; Kocaeli için Sapanca'dan takviye yapılıyor
Yuvacık'ta su seviyesi dip noktada; Kocaeli için Sapanca'dan takviye yapılıyor
Yuvacık'ta su seviyesi dip noktada; Kocaeli için Sapanca'dan takviye yapılıyor
Yuvacık'ta su seviyesi dip noktada; Kocaeli için Sapanca'dan takviye yapılıyor
Yuvacık'ta su seviyesi dip noktada; Kocaeli için Sapanca'dan takviye yapılıyor
Yuvacık'ta su seviyesi dip noktada; Kocaeli için Sapanca'dan takviye yapılıyor
Yuvacık'ta su seviyesi dip noktada; Kocaeli için Sapanca'dan takviye yapılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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