Son dakika gündem: YUVACIK BARAJI VE SAPANCA GÖLÜ'NDE SU SEVİYESİ KORUNDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: YUVACIK BARAJI VE SAPANCA GÖLÜ'NDE SU SEVİYESİ KORUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: KOCAELİ'nin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı ile Sakarya'nın su ihtiyacının karşılandığı Sapanca Gölü, yaz aylarının yağışlı geçmesiyle doldu.

KOCAELİ'nin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı ile Sakarya'nın su ihtiyacının karşılandığı Sapanca Gölü, yaz aylarının yağışlı geçmesiyle doldu. Sapanca Gölü'nde su seviyesi 31,89 metre ölçülürken, Yuvacık Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 83 oldu.

Kocaeli ve Sakarya'da yaz ayları yağışlı geçince göl ve barajlarda su seviyeleri korundu. Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının karşılandığı 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, 42 milyon 600 bin metreküple yüzde 83 olarak ölçüldü. Nisan ayının ilk günlerinde baraj havzası dolarken, beklenen yağışlar nedeniyle baraj kapakları açılarak su seviyesi korunmaya çalışıldı. Yaz aylarının yağışlı geçmesiyle barajda su seviyesi tam kapasiteye ulaşırken, son günlerde kullanıma bağlı olarak seviye düştü.

Sakarya'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Sapanca Gölü'nde ise su seviyesi 31,89 metre olarak ölçüldü. Geçen yıl sonbahar aylarında kuraklık nedeniyle suların çekildiği Sapanca Gölü'nde su seviyesi 32,50 metreden 30,28'e kadar düşerken, gölde kıyıda 20 metrelik çekilmeler yaşanmış, iskeleler ortaya çıkmıştı.

Yaz aylarının yağışlı geçmesi nedeniyle Sapanca Gölü ve Yuvacık Barajı'nda bu yıl su sıkıntısı yaşanmadı.

Son dakika gündem: YUVACIK BARAJI VE SAPANCA GÖLÜ'NDE SU SEVİYESİ KORUNDU
Son dakika gündem: YUVACIK BARAJI VE SAPANCA GÖLÜ'NDE SU SEVİYESİ KORUNDU
Son dakika gündem: YUVACIK BARAJI VE SAPANCA GÖLÜ'NDE SU SEVİYESİ KORUNDU
Son dakika gündem: YUVACIK BARAJI VE SAPANCA GÖLÜ'NDE SU SEVİYESİ KORUNDU
Son dakika gündem: YUVACIK BARAJI VE SAPANCA GÖLÜ'NDE SU SEVİYESİ KORUNDU
Son dakika gündem: YUVACIK BARAJI VE SAPANCA GÖLÜ'NDE SU SEVİYESİ KORUNDU
Son dakika gündem: YUVACIK BARAJI VE SAPANCA GÖLÜ'NDE SU SEVİYESİ KORUNDU
Son dakika gündem: YUVACIK BARAJI VE SAPANCA GÖLÜ'NDE SU SEVİYESİ KORUNDU
Son dakika gündem: YUVACIK BARAJI VE SAPANCA GÖLÜ'NDE SU SEVİYESİ KORUNDU
Son dakika gündem: YUVACIK BARAJI VE SAPANCA GÖLÜ'NDE SU SEVİYESİ KORUNDU
Son dakika gündem: YUVACIK BARAJI VE SAPANCA GÖLÜ'NDE SU SEVİYESİ KORUNDU
Son dakika gündem: YUVACIK BARAJI VE SAPANCA GÖLÜ'NDE SU SEVİYESİ KORUNDU
Son dakika gündem: YUVACIK BARAJI VE SAPANCA GÖLÜ'NDE SU SEVİYESİ KORUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Pazar keyfi planlayanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul dahil 4 il için yağış uyarısı
Pazar keyfi planlayanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul dahil 4 il için yağış uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Belevi Düm Tek Tek Haluk Levent Fahriye Evcen
Spor Marcao Ali Koç Arda Turan Burak Elmas Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika gündem: YUVACIK BARAJI VE SAPANCA GÖLÜ'NDE SU SEVİYESİ KORUNDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 10:27:04. #1.14#

title