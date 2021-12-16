YUVACIK BARAJI'NDA SU SEVİYESİ ARTTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YUVACIK BARAJI'NDA SU SEVİYESİ ARTTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda son dönemdeki yağmurla birlikte su seviyesi artmaya başladı.

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda son dönemdeki yağmurla birlikte su seviyesi artmaya başladı. 13 Aralık günü yüzde 29'a düşen su seviyesi bugün yüzde 37'ye yükseldi.

Kocaeli'nin içme suyunun büyük bir bölümünü karşılayan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda son günlerdeki yağmur yağışlarıyla birlikte su seviyesi artmaya başladı. 13 Aralık günü su seviyesi yüzde 29 seviyesine düşerken, hafta içi devem eden yağmur sonucu bugün su seviyesi 18 milyon 670 bin metreküp ile yüzde 37 seviyesine yükseldi. Pazartesi gününden bu yana etkili olan yağışlarla birlikte su seviyesinde yüzde 8'lik bir artış olurken, devam edecek yağışlarla su seviyesinin günden güne artması bekleniyor.

YUVACIK BARAJI'NDA SU SEVİYESİ ARTTI

YUVACIK BARAJI'NDA SU SEVİYESİ ARTTI

YUVACIK BARAJI'NDA SU SEVİYESİ ARTTI

YUVACIK BARAJI'NDA SU SEVİYESİ ARTTI

YUVACIK BARAJI'NDA SU SEVİYESİ ARTTI

YUVACIK BARAJI'NDA SU SEVİYESİ ARTTI

YUVACIK BARAJI'NDA SU SEVİYESİ ARTTI

Hemşirelerden estetik cerrah hakkında olay suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu

Hemşirelerden estetik cerrah hakkında olay suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title