Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 98'e ulaştı

Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 98'e ulaştı Kocaeli'de sonbaharda kuruma noktasına gelen şehrin su ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı, yaz aylarına yüzde 98 doluluk oranı ile giriyor.

Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 98'e ulaştı

KOCAELİ - Kocaeli'de sonbaharda kuruma noktasına gelen şehrin su ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı, yaz aylarına yüzde 98 doluluk oranı ile giriyor.

Kocaeli'ye sonbahar mevsiminde beklenen yağışların azlığı nedeniyle kentin su ihtiyacının karşılandığı barajlarda su seviyeleri endişe veren seviyelere kadar düştü. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 17'ye kadar düşmesi sonrasında 9 Kasım 2019 tarihinde Sapanca Gölü'nden baraja su takviyesi yapılmaya başlanmıştı. Kış ve bahar mevsiminde beklenen yağışların gelmesi ve karların da erimesiyle barajdaki doluluk oranı 50.18 milyon metreküp ile yüzde 98'lere ulaştı. Zaman zaman yüzde yüz dolan barajda savak kapakları açılarak su tahliyesi yapılıyor. Tamamen dolan Yuvacık Barajı havadan görüntülendi.

Kocaeli barajları, yaklaşan yaz mevsimine ise dolu barajlarla giriyor. Sanayi kentinin bir diğer su kaynağı olan 22 milyon metreküplük Namazgah Barajında ise su seviyesi yüzde 65'e ulaştı. Barajda mevsim yağışlarıyla birlikte su seviyesi 14.80 milyon metreküpe yükseldi.

Kaynak: İHA