Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 89'a yükseldi
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Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 89'a yükseldi

Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ - Haberler | Güncel
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 89'a yükseldi

KOCAELİ'nin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda kar ve yağmur yağışlarının ardından su seviyesi yüzde 89'a yükseldi.

KOCAELİ'nin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda kar ve yağmur yağışlarının ardından su seviyesi yüzde 89'a yükseldi.

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, son yağan karların erimesi ve yağmur nedeniyle artış gösterdi. Kentin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünün sağlandığı 51 milyon metreküp kapasiteli barajda su seviyesi 45 milyon 670 bin metreküple yüzde 89'a yükseldi. İlerleyen günlerde barajdaki su seviyesinin tam doluluk seviyesine ulaşması bekleniyor.


Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 89'a yükseldi
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 89'a yükseldi
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 89'a yükseldi
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 89'a yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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