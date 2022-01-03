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YUVACIK BARAJI'NDA SU SEVİYESİ YÜZDE 52'YE ULAŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün sağlandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 52'ye yükseldi.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün sağlandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 52'ye yükseldi. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi son yağışlarla birlikte artış gösterdi. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesindeki verilere göre barajdaki su seviyesi yüzde 52'ye yükseldi. Barajdaki su miktarı 26 milyon 650 bin metreküpe ulaştı. Mevsim yağışlarına bağlı olarak önümüzdeki haftalarda barajdaki su seviyesinin daha da artması bekleniyor.

YUVACIK BARAJI'NDA SU SEVİYESİ YÜZDE 52'YE ULAŞTI

YUVACIK BARAJI'NDA SU SEVİYESİ YÜZDE 52'YE ULAŞTI

YUVACIK BARAJI'NDA SU SEVİYESİ YÜZDE 52'YE ULAŞTI

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