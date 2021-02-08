Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 33'e ulaştı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda mevsimsel yağışların ardından su seviyesi yüzde 33'e yükseldi. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda 17 milyon 30 bin metreküp su bulunuyor.

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı ve kış mevsiminde yüzde 14 seviyesine kadar gerileyerek kritik eşiğe ulaşan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi mevsimsel yağışların ardından yüzde 33'e yükseldi. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan verilere göre Yuvacık Barajı'nda su seviyesi bugün itibariyle 17 milyon 30 bin metreküp ile yüzde 33 seviyesine ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU