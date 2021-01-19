Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 16'ya yükseldi

KOCAELİ'de içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün sağlandığı Yuvacık Barajı'nın su seviyesi, son günlerde yağan yağmur ve kar suları nedeniyle artış gösterdi. Barajdaki su oranı yüzde 16'ya yükselirken, su miktarı da 8 milyon 120 bin metreküp oldu.

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nın su kapasitesi, dağlardaki karların erimesi ve son yağışlarla birlikte artış gösterdi. Kurak geçen yaz ayı nedeniyle Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 14 ile 8 milyon metreküp seviyesine düşmüştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin verilerine göre, Yuvacık Barajı'nda su oranı yüzde 16'ya yükselirken, su miktarı da 8 milyon 120 bin metreküp oldu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ