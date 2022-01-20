Yuvacık Barajı kar yağışıyla beyaza büründü - Haberler
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Yuvacık Barajı kar yağışıyla beyaza büründü

Yuvacık Barajı kar yağışıyla beyaza büründü
AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı ve çevresinde karla güzel manzaralar oluştu.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı ve çevresinde karla güzel manzaralar oluştu.

Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'nın çevresi, bir süredir bölgede aralıklarla etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Baraj çevresinde beyaz örtüyle kaplanan ağaçlar ve Samanlı Dağları'nın ardından süzülen güneş ışıkları, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Bölgede bulunan, İzmit Körfezi'ni de gören Şehitler Tepesi'ndeki dev Türk bayrağının beyazlar içinde dalgalanması da görsel şölen sundu.

Öte yandan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi, son yağışlarla yüzde 61'e ulaştı.

Yuvacık Barajı kar yağışıyla beyaza büründü

Yuvacık Barajı kar yağışıyla beyaza büründü

Yuvacık Barajı kar yağışıyla beyaza büründü

Yuvacık Barajı kar yağışıyla beyaza büründü

AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri

Başiskele, Kocaeli, kar, su, Güncel, Haber

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