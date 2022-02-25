YUVACIK BARAJI DOLUNCA, SU BIRAKILMAYA BAŞLANDI - Haberler
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YUVACIK BARAJI DOLUNCA, SU BIRAKILMAYA BAŞLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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YUVACIK BARAJI DOLUNCA, SU BIRAKILMAYA BAŞLANDI

KOCAELİ'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün sağlandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi 48 milyon 470 bin metreküple yüzde 95'e ulaşınca, barajın kapakları açılarak su bırakılmaya başlandı.

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün sağlandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi 48 milyon 470 bin metreküple yüzde 95'e ulaşınca, barajın kapakları açılarak su bırakılmaya başlandı.

Başiskele ilçesindeki 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda dağlardaki karların erimesi ve son yağışlarla birlikte baraj doldu. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Yuvacık Barajı'nda su oranı yüzde 95'e yükselirken, su miktarı 48 milyon 470 bin metreküp olarak açıklandı. Önümüzdeki günlerde beklenen yağmur yağışı nedeniyle baraj kapakları açılarak Kirazdere yatağına su bırakılmaya başlandı.

YUVACIK BARAJI DOLUNCA, SU BIRAKILMAYA BAŞLANDI

YUVACIK BARAJI DOLUNCA, SU BIRAKILMAYA BAŞLANDI

YUVACIK BARAJI DOLUNCA, SU BIRAKILMAYA BAŞLANDI

YUVACIK BARAJI DOLUNCA, SU BIRAKILMAYA BAŞLANDI

YUVACIK BARAJI DOLUNCA, SU BIRAKILMAYA BAŞLANDI

YUVACIK BARAJI DOLUNCA, SU BIRAKILMAYA BAŞLANDI

YUVACIK BARAJI DOLUNCA, SU BIRAKILMAYA BAŞLANDI

YUVACIK BARAJI DOLUNCA, SU BIRAKILMAYA BAŞLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Kocaeli, Baraj, su, Güncel, Haberler

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