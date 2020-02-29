Yuvacık Barajı doldu, kapaklar açıldı

29.02.2020 13:21 | Son Güncelleme: 29.02.2020 13:21

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bulunan ve kentin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda, doluluk yüzde 93 seviyesine ulaşınca, kapaklar açılarak su bırakılmaya başlandı.

Yuvacık Barajı'nda, yağışlar ve dağlardaki karların erimesiyle birlikte su seviyesi maksimum kapasiteye yaklaştı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 93 oranına ulaştı.

51 milyon metreküp kapasiteli baraj havzasında 47 milyon 800 bin metreküp su bulunduğu belirtildi. Baraj doluluğunun maksimum seviyeye yaklaşmasının ardından, baraj kapakları açılarak su bırakılmaya başlandı.





- Kocaeli

Kaynak: DHA