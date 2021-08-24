Yuva ve Doğruk Karacamurat mahalleleri misafirhanesine kavuştu
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Yuva ve Doğruk Karacamurat mahalleleri misafirhanesine kavuştu

Yuva ve Doğruk Karacamurat mahalleleri misafirhanesine kavuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Süleymanpaşa Belediyesi, kırsal mahallelerden olan Yuva Mahallesi ve Doğruk Karacamurat Mahallelerinde inşa ettiği misafirhaneleri hizmete sundu.

Süleymanpaşa Belediyesi, kırsal mahallelerden olan Yuva Mahallesi ve Doğruk Karacamurat Mahallelerinde inşa ettiği misafirhaneleri hizmete sundu.

Misafirhanelerin açılış töreninde konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Kent merkezinde hangi hizmetleri yapıyorsak aynı hizmeti kırsal mahallelerimize de getireceğiz. Kırsal mahallelerimizde gerek yol, gerekse diğer ihtiyaçlarının karşılanması noktasında üstümüze düşeni yapacağız. Hizmete sunduğumuz misafirhanelerimiz hayırlı olsun," ifadelerini kullandı.

Düzenlenen açılış törenine Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, AK Parti İlçe Başkanı Sezayi Çetin, Yuva Muhtarı Bahattin Demirhan, Doğruk Karacamurat Muhtarı Cengiz Tiraki, Süleymanpaşa Çiftçi Mallarını Koruma Başkanı Hikmet Güven, merkez mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı. - TEKİRDAĞ

Yuva ve Doğruk Karacamurat mahalleleri misafirhanesine kavuştu
Yuva ve Doğruk Karacamurat mahalleleri misafirhanesine kavuştu
Yuva ve Doğruk Karacamurat mahalleleri misafirhanesine kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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