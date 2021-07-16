Yuva kuracak çiftlere belediyeden destek
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Yuva kuracak çiftlere belediyeden destek

Yuva kuracak çiftlere belediyeden destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Düzce Belediyesi tarafından, evlenecek olan dar gelirli çiftlerin gelinlik, abiye nişanlık gibi özel giysileri ücretsiz karşılanıyor.

Düzce Belediyesi tarafından, evlenecek olan dar gelirli çiftlerin gelinlik, abiye nişanlık gibi özel giysileri ücretsiz karşılanıyor. Gelin adaylarının beğenisine sunulan giysiler ile yuva kuracak çiftlerin aile bütçelerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Düzce Belediyesi, dar gelirli vatandaşların her ihtiyaçlarında yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlardan gelen tüm talepleri değerlendiren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yaz mevsiminin gelmesi ve koronavirüs tedbirlerinin yumuşatılmasının ardından yuva kurmaya hazırlanan ancak durumları elvermeyen çiftlerin gelinliklerini ücretsiz olarak temin ediyor.

Gençlerin bütçesine önemli katkı

Gönül belediyeciliğini uygulamaya devam eden Düzce Belediyesi, Bahçeşehir 3.bölgede faaliyetlerini devam ettiren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hayırseverlerin bağışladığı giyeceklerin hijyenini sağlayıp tasnifledikten sonra onlarca dar gelirli çifte ulaştırıyor. Gelin adaylarının beğenisine sunulan, gelinlik, abiye ve nişan elbiseleri ile evlenecek gençlerin bütçelerine önemli katkı sağlamayı hedefliyor.

Genç kızlarımız artık bunu düşünmeyecek

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde 850 çocuğun bayramlık kıyafet ve ayakkabılarının dağıtımının devam ettiği, bunların yanı sıra rutin çalışmaların sürdürüldüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü nezdinde binlerce aileye hizmet götürülürken, aynı zamanda evlenecek çiftleri ve hayallerini de unutmayan Düzce Belediyesi, düğün masraflarının artarak devam ettiği bir dönemde yuva kurmaya çalışan çiftlerin, bir nebze de olsa destekçisi oluyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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